Denizlispor'da kötü futbol üzdü

04.11.2019 12:42

Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenilen Yukatel Denizlispor'da kulüp başkanı Ali Çetin, dünkü karşılaşmada kötü bir futbol ortaya koyduklarını, takımdaki eksiklerin kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Kulüp başkanı Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahalarında yenilmenin, "kötü bir duygu" olduğunu belirtti.

Takıma ve teknik heyete güvendiğini, gelecek maçlarda toparlanıp hak ettikleri yerlere geleceklerine inandığını aktaran Çetin, galip gelmeyi herkesten çok istediğini dile getirdi.

Takımda sakatlığı bulunan Oscar Estupinan ve Hugo Rodallega ile kart cezalısı Cristian Sapunaru'nun bulunmayışının etkisini hissettiklerini anlatan Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki golcümüz sakat. Sapunaru, kart cezalısı olduğu için oynayamadı. Hepsi üst üste gelince maalesef böyle bir durum oldu. Yine de oyuncularımız canla başla mücadele etti. İnşallah toparlayacağız. Bizim çok kötü bir durumumuz yok. 11 puanımız var. Sıralamada da kötü durumda değiliz ama aradaki puan farkı açılmaya başladı. Onun için bir önce toparlanıp önümüze bakmamız lazım. Takımın performans olarak durumu daha iyiye gidiyor ama dünkü maçta çok kötü bir futbol oynamadık. Ciddi eksiklerimiz vardı. 3 oyuncumuz olmayınca tabii ki bu bizi zorladı."

Teknik direktör Mehmet Özdilek'e güvendiğine dikkati çeken Çetin, uzun aradan sonra yükseldikleri Süper Lig'de kalıcı olacaklarını ifade etti.

"Kazanmaya başlayınca onlarla yine sarmaş dolaş devam ederiz"

Başkan Ali Çetin, taraftarın tepkisine değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Maçta tribünlerden 'istifa' sesleri geldi. Görevimizin başındayız. Onların kendi düşünceleri. Burada bizim düşüncelerimiz önemli. Onların söylemesiyle biz istifa etmeyiz. Biz dimdik işimizin başındayız. İleride biz maçları kazanınca o işin tersine döneceğine inanıyorum. Hepsi bizim kardeşimiz. Karda kışta bizi bu güne kadar taşıdılar. Hiç yalnız bırakmıyorlar. Bunlar olacak. Doğal karşılıyorum. İnşallah maçları kazanmaya başlayınca onlarla yine sarmaş dolaş devam ederiz."



Eski futbolcular dahil hiçbir oyuncuya borçlarının bulunmadığını kaydeden Çetin, dün 6 milyon lira ödeme yaptıklarını ve bu konuda Türkiye'de örnek kulüplerin başında geldiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA