Denizlispor'da transfer belirsizliği

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın acil transfer istemesine ve transfer döneminin başlamasının üzerinden 10 gün geçmesine rağmen takıma takviye yapamadı. Ligde zor günler geçiren Ege ekibi, dar kadrosu nedeniyle sezonun ilk yarısında sıkıntı yaşadı. Denizlispor, Oğuz Yılmaz'ın kadro dışı bırakılması, İsmail Aissati'nin alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini feshedip ayrılmasıyla birlikte güç kaybetti.

Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, takımın dar bir kadroya sahip olduğunu ve acil transfer yapmaları gerektiğini söylemişti. Transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlılarda Koşukavak ve taraftarların beklentisi henüz karşılanamadı. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, kadroya 4-5 nokta atışı, 4-5 de alternatif oyuncu transfer etmek istediklerini dile getirdi. Ancak henüz somut adımların atılmaması camiada endişe yarattı.

ALTYAPIDAN TUSHA İMZA ATTI

Yukatel Denizlispor, Kosova doğumlu 18 yaşındaki genç santrfor Veton Tusha ile 3.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Sezon başında Yukatel Denizlispor altyapısına transfer olan ve A takımla birlikte antrenmanlara çıkan Tusha, 25 numaralı formayı giyecek. İmza töreninde konuşma yapan Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Tolga Erdey, "Denizlispor'un geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Sezon başında birçok futbolcumuzu profesyonel yaptık ve hepsi A takımımız ile birlikte çalışmalarına devam ediyor. Böyle genç oyuncular keşfederek takımımıza kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT