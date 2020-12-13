Denizlispor'da karabulutlar dağılmıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Denizlispor'da karabulutlar dağılmıyor

13.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 13.12.2020 11:49
Denizlispor'da karabulutlar dağılmıyor

SÜPER Lig'de bu sezon tek galibiyeti bulunan ve uzun süredir düşme hattından kurtulamayan Yukatel Denizlispor kötü gidişini bir türlü durduramadı.

SÜPER Lig'de bu sezon tek galibiyeti bulunan ve uzun süredir düşme hattından kurtulamayan Yukatel Denizlispor kötü gidişini bir türlü durduramadı. Oynadığı 11 maçta 7 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan yeşil-siyahlılarda, teknik direktörlük değişikliği de etkili olmadı. Robert Prosinecki ile yollarını ayırıp göreve Kenan Atik'i getiren Yukatel Denizlispor'da beklenen yükseliş gerçekleşmedi. Denizlispor, Atik yönetiminde çıktığı 3 maçta 1 puan elde etti.

Topladığı 6 puanla 20'nci sırada yer alan Denizlispor, 21 gol yiyerek kalesinde en fazla göl gören ekip oldu. Oynadığı maçlarda rakip kalelere 10 gol atan Ege ekibi, -11 averajla bu alanda ligin en başarısız takımı oldu.Son olaraka Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olan Denizlispor, 20 Aralık Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Yeşil-siyahlılar daha sonra düşme hattında doğrudan rakipleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

İlgili Haberler

Denizlispor'da Dossevi 2 hafta daha yok
Denizlispor'da Dossevi 2 hafta daha yok
Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından - Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin
Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından - Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin
Denizlispor'da golcüler sustu
Denizlispor'da golcüler sustu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Demet Özdemir Aras Bulut İynemli
Spor Falcao Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Tbmm Bakan Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizlispor'da karabulutlar dağılmıyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 11:59:58. #1.14#
title