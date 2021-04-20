Denizlispor'da kaleci Cenk Gönen, MKE Ankaragücü maçının kafilesine alındı
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Denizlispor'da kaleci Cenk Gönen, MKE Ankaragücü maçının kafilesine alındı

Denizlispor'da kaleci Cenk Gönen, MKE Ankaragücü maçının kafilesine alındı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Spor

Süper Lig'in 36. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Yukatel Denizlispor'da sakatlığı bulunan kaleci Cenk Gönen, maç kafilesine dahil edildi.

Süper Lig'in 36. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Yukatel Denizlispor'da sakatlığı bulunan kaleci Cenk Gönen, maç kafilesine dahil edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlı futbolculardan Cenk Gönen, deplasman kafilesine dahil edildi.

Sakatlığı bulunan Cenk Gönen'in forma giyip giyemeyeceğinin maç saatinde netlik kazanacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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