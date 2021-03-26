Denizlispor'da istatistikler dip yaptı
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Denizlispor'da istatistikler dip yaptı

Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Spor
Denizlispor'da istatistikler dip yaptı

SPOR Toto Süper Lig'de dibe demir atan Yukatel Denizlispor, geride kalan 31 haftada kalesinde 50 gol görerek en fazla gol yiyen iki takımdan biri oldu.

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SPOR Toto Süper Lig'de dibe demir atan Yukatel Denizlispor, geride kalan 31 haftada kalesinde 50 gol görerek en fazla gol yiyen iki takımdan biri oldu. Bu sezon 4 farklı teknik direktör ile çalışan Denizlispor, aldığı kötü sonuçlar nedeniyle düşme hattında çakılı kaldı. Sezona Robert Prosinecki ile başlayan, daha sonra ise Kenan Atik ve Yalçın Koşukavak'ı göreve getiren Ege ekibi, istenilen performansı alamayınca kurtarıcı olarak Hakan Kutlu'ya takımı emanet etti. Sezon başından bu yana istikrarlı bir form grafiği yakalayamayan, ayrıca mali sorunlarla da baş etmeye çalışan yeşil-siyahlılar, haftalardır düşme hattından kurtulamadı.

Ligin 31'inci haftasında 25 puanla son sırada yer alan Denizlispor, oynadığı 29 maçta kalesinde 50 gol gördü. Yeşil-siyahlı ekip, ligdeki takımlar arasında 51 gol yiyen Gençlerbirliği'nin ardından en çok gol yiyen ikinci ekip oldu. Rakip filelere 26 gol atabilen Denizli, ligin en kötü averajına sahip iki takımından biri olarak da dikkat çekti. Bu sezon 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgisi bulunan yeşil-siyahlılar evinde 16 puan toplarken, deplasmanda ise 9 puan alabildi. Rodallega 10 golle takımın en golcü oyuncusu olurken, Recep ve Mesanovic ise takıma 4'er gollük katkı verdi. Denizlispor, 5 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile ligde kalma yolunda kritik bir maça çıkacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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