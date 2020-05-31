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Denizlispor'da işlem tamam

Süper Lig'de 15 Haziran pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak maçta Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor iç transferde hamlelerini sürdürüyor.

Denizlispor'da işlem tamam
31.05.2020 12:39 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:39

Süper Lig'de 15 Haziran pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak maçta Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor iç transferde hamlelerini sürdürüyor.

Geçen hafta, lig bitiminde sözleşmesi sona erecek stoper Mustafa Yumlu ile 2 yıllığına prensipte el sıkışan yönetimin, Oğuz Yılmaz, Zeki Yavru ve Olcay Şahan'la da anlaşma aşamasına geldiği açıklandı. Sezon bitiminde mukaveleleri sona erecek 3 oyuncuyla masaya oturan başkan Ali Çetin'in bir aksilik yaşanmazsa oyuncularla yeni bir sözleşme imzalayacağı kaydedildi. 

Yerli futbolcularla ilgili bir sorun yaşamayan yeşil-siyahlıların sözleşmeleri bitecek yabancıları Ogenyi Onazi, İsmail Aissati ve Kibong Mbamba'yla da görüşeceği ifade edildi. Teknik direktör Bülent Uygun'un takımın iskelet kadrosunun korunmasını istediği ve başkan Çetin'in takımı dağıtmayacağı vurgulandı.

"İÇ TRANSFERİ TAMAMEN BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ali Çetin, "Ligimiz haziranda başlayıp temmuzda sona erecek. Sonra kısa bir aranın ardından 2020-2021 sezonuna geçeceğiz. Bu süreçte iç transferi tamamen bitirmek istiyoruz. Dış transferde de çalışmalarımızı olacak" dedi. 


Kaynak: DHA

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