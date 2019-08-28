Denizlispor'da hedef 3'te 3

28.08.2019 11:40

SÜPER Lig'e 9 yıl sonra dönerek Galatasaray ve Antalyaspor'la oynadığı sezonun ilk maçlarını kazanan Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz, bu hafta deplasmanda Göztepe'yi de yenmek istediklerini söyledi.

Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İldiz, "Lige iyi başlamak bize moral verdi. Bu hafta zorlu bir deplasmana çıkacağız. Göztepe ligin en renkli takımlarından. Bu seneye iyi başlamadılar. Bu nedenle bizimle iç sahada oynayacakları müsabaka onlar adına bir final maçı gibi görülüyor. Mutlak kazanmak isteyeceklerdir. Biz de iyi gidişatımızı sürdürmek ve milli maç arasına moralli girmek istiyoruz" dedi.

Transfer döneminde 2 takviye daha yaparak eksiklerini tamamlamak istediklerini kaydeden Denizlispor Teknik Direktörü İldiz, "Bizim takım olarak bir oyun felsefemiz var. Bunu sahaya yansıtmaya devam edeceğiz. Mücadele gücü yüksek olan bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Saha içerisinde çalışmalarımız ciddi şekilde devam ediyor. Oyuncularımız son derece özverili çalışıyor. Verdiklerimizi alıyor, ne demek istediklerimizi anlıyorlar. Gerek fiziki gerek taktik çalışmalarımız istediğimiz gibi devam ediyor. Transfer dönemi kapanmadan 2 oyuncuyu daha kadromuza katmak ve eksiklerimizi kapatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

MBAMBA ŞOKU

Denizlispor'a sezonun ilk 2 haftasında 2 asist yapan Kibong Mbamba'dan kötü haber geldi. Antalyaspor maçında sakatlanan tecrübeli orta saha oyncusunun kasığındaki problem nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Denizlispor antrenmanından detaylar

Teknik direktör Yücel İldiz ile röp.

Kaynak: DHA

- Denizli