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Denizlispor'da hedef 3 puan

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u yenerek dış sahadaki 5 haftalık galibiyet özlemine son vermek istiyor.

Denizlispor'da hedef 3 puan
10.06.2020 14:34 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:37

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u yenerek dış sahadaki 5 haftalık galibiyet özlemine son vermek istiyor.

Ligde son deplasman galibiyetini 16 Aralık'ta Trabzonspor karşısında 2-1'lik skorla alan yeşil-siyahlı ekip, daha sonra 3 beraberlik, 2 yenilgi alarak 12 puan kaybetti. Süper Lig'de son 3 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkışa geçen Denizlispor, zorlu Sivas deplasmanında da iyi gidişini sürdürmeyi hedefliyor.Öte yandan Denizlispor, Sivasspor'a karşı oynadığı son 11 resmi maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Bu müsabakalarda Sivasspor 8 galibiyet alırken, 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen 3 aylık aranın ardından hazır durumda olduklarını belirten Teknik Direktör Bülent Uygun, "Motivasyonumuz yüksek. Lige iyi başlamak önemli. Taraftarlarımız yanımızda olmasa da iyi bir sonuç alıp onları mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu.


- Denizli

Kaynak: DHA

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