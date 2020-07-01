Denizlispor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları Süper Lig'in 30. haftasında 3 Temmuz Cuma günü Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek olan Yukatel Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig'in 30. haftasında 3 Temmuz Cuma günü Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek olan Yukatel Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yukatel Denizlisporlu futbolcular, Gaziantep FK müsabakasının hazırlıklarını, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirdi.

Sakatlıkları sona eren Recep Niyaz ve Ogenyi Onazi takımla çalışmalara başladı.

Bu arada Gaziantep FK maçı öncesi teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandı.

Test sonuçları yarın belli olacak.

Kaynak: AA