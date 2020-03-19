SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Denizlispor'da futbolcular Sivasspor maçına çıkmak istemiyor - Spor
Denizlispor, Sivas, Spor

Denizlispor'da futbolcular Sivasspor maçına çıkmak istemiyor

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivassporun konuğu olacak Yukatel Denizlispor'da koronavirüs krizi çıktı.

19.03.2020 13:03 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:03
Denizlispor'da futbolcular Sivasspor maçına çıkmak istemiyor

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivassporun konuğu olacak Yukatel Denizlispor'da koronavirüs krizi çıktı. Takımdaki futbolcuların salgın hastalık nedeniyle liglerin ertelenmesini istediği ve Sivas deplasmanına gitmek istemedikleri belirtildi.

Burak Özsaraç, oyuncuların koronavirüs nedeniyle psikolojik yönden oldukça olumsuz etkilendiğini belirterek, "Oyuncular kendilerinin ve ailelerinin sağlığı için çok ciddi endişe içerisindeler. Bu ortamda ne antrenman yapmak istiyorlar ne de müsabakaya çıkmak istiyorlar. Şikayetlerini bana bildiriyorlar. Biz de onları ikna etmekte çok büyük zorluklar yaşıyoruz. Futbolcular önce sağlık diyorlar. Biz de onlara söyleyecek bir şey bulamıyoruz. Oyuncularımız, Sivas deplasmanına gitmek ve maça çıkmak istemiyor. Futbolcularımız liglerin ertelenmesini talep ediyor" dedi.

Kaynak: Hürriyet

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs sonrası emekliler için çok önemli promosyon kararı Spor
Koronavirüs sonrası emekliler için çok önemli promosyon kararı
İtalya'daki 72 yaşındaki Türk feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar Spor
İtalya'daki 72 yaşındaki Türk feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar
'Gençler virüse yakalanmıyor' tezini çürütecek veri Avrupa'dan geldi Spor
"Gençler virüse yakalanmıyor" tezini çürütecek veri Avrupa'dan geldi
Komşuda koronavirüs kabusunda son 24 saatte 149 kişi hayatını kaybetti Spor
Komşuda koronavirüs kabusunda son 24 saatte 149 kişi hayatını kaybetti
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı Spor
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı
İmparator'a kadın çalışanlarından ağır darbe! Binlerce lirası gitti Spor
İmparator'a kadın çalışanlarından ağır darbe! Binlerce lirası gitti
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişi işini kaybedebilir
Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişi işini kaybedebilir
Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı
Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir
Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı
Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıkladı! İşte madde madde devreye girecek 21 ekonomik tedbir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıkladı! İşte madde madde devreye girecek 21 ekonomik tedbir
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
Usta oyuncu Suat Ülhan, 71 yaşında hayatını kaybetti
Usta oyuncu Suat Ülhan, 71 yaşında hayatını kaybetti
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi
Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor
Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler verdi
Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler...
Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti
Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri 'histeri ve kuruntu' olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca kişi protesto etti
Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca...
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti
Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı
Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı
Adana'da vatandaşlara asılsız koronavirüs mesajı gönderen memur tutuklandı
Adana'da vatandaşlara asılsız koronavirüs mesajı gönderen memur tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ali Babacan Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Rita Wilson Defne Samyeli Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Kadın Futbol Vatandaş
Şu an buradasınız: Denizlispor'da futbolcular Sivasspor maçına çıkmak istemiyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 14:33:12. #1.15#
title