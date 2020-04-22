HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Denizlispor'da flaş ayrılık - Spor
Denizlispor, Genç, Spor, Haber

Denizlispor'da flaş ayrılık

Denizlispor file bekçisi Adam Stackhowiak 2 aylık alacağından dolayı sözleşmesini tek taraflı fesih ettiğini açıkladı.

22.04.2020 19:18 | Son Güncelleme: 22.04.2020 19:18
Denizlispor'da flaş ayrılık

Denizlispor file bekçisi Adam Stackhowiak 2 aylık alacağından dolayı sözleşmesini tek taraflı fesih ettiğini açıkladı.

Kulüp yönetimi ise alacaktan dolayı yollarının ayrıldığı Stackhowiak'ın, 2 aylık alacağını alamadığını bahane ederek sözleşmesini tek taraflı fesih etmesinin iyi niyetten çok uzak bir davranış olduğunu belirtti.

Genç file bekçisinin sözleşmesini fesih etmesinin ardından Denizlispor Kulüp Yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, kaleci Stachowiak ile yapılan görüşmede kendisinin geçen sezon aldığı ücretin 2 katı ücret talebinde bulunulmasına rağmen tehditvari bir davranışla karşılaşıldığı kaydedildi. Açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz profesyonel takım oyuncularından kaleci Stackhowiak sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir. Korona virüs salgını sebebiyle tüm dünyada hayat adeta durma noktasına gelmişken, bundan en fazla etkilenen sektörlerden biri de spor olmuştur. Salgının ülkemizde görülmesiyle birlikte tüm spor organizasyonları tamamen durmuştur. Denizlispor olarak bu zorlu süreci mümkün olduğunca en az hasarla atlatmanın çalışmaları devam ederken, kaleci Stackhowiak'ın 2 aylık alacağını alamadığını bahane ederek sözleşmesini tek taraflı fesih etmesi, iyi niyetten çok uzak bir davranıştır. TFF'den alacaklarımızı alamadığımız ve tabiri caizse kasamıza bir kuruş dahi girmeyen son dönemlerde yaşadığımız ekonomik sıkıntıya rağmen, futbolculara geçen hafta toplam 1.5 milyon TL ödeme yapılmış, bu hafta da 1.5 milyon TL ödeneceği açıklanmıştır.

Stackhowiak ile yapılan görüşmede, kendisi geçen sezon aldığı ücretin 2 katı ücret talebinde bulunmuş ve tehditvari bir tutum sergilemiştir. Başta Avrupa olmak üzere birçok ülkedeki liglerde futbolcular ücret indirimine bile giderken, bir oyuncumuzun alacaklarını zamanında alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini fesih etmesi bizleri sadece üzmüştür.

Yukatel Denizlispor bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onurlu, şerefli ve mesleğine saygı duyan oyuncularla yoluna devam etmeyi sürdürecektir." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Galatasaray'da sürpriz gelişme! Terim'in en yakınındaki isim görevinden ayrıldı Spor
Galatasaray'da sürpriz gelişme! Terim'in en yakınındaki isim görevinden ayrıldı
Barça'dan Abdülkadir'e mesaj var: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma Spor
Barça'dan Abdülkadir'e mesaj var: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
Beşiktaş, Karius sonrası kaleyi genç eldivene emanet edecek Spor
Beşiktaş, Karius sonrası kaleyi genç eldivene emanet edecek
Muslera, Galatasaray ile nikah tazeliyor! İşte alacağı ücret Spor
Muslera, Galatasaray ile nikah tazeliyor! İşte alacağı ücret
Manchester efsanesi Mesut'a tepki gösterdi: Yaptığı savunulamaz Spor
Manchester efsanesi Mesut'a tepki gösterdi: Yaptığı savunulamaz
Fenerbahçe'den Caner Erkin hamlesi! Transfer an meselesi Spor
Fenerbahçe'den Caner Erkin hamlesi! Transfer an meselesi
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak
Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak
Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde
Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak
Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık
Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Güzel oyuncu, dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti
Güzel oyuncu, dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti
Lokomotiv Moskova'da oynayan 22 yaşındaki Samokhvalov, antrenmanda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Lokomotiv Moskova'da oynayan 22 yaşındaki Samokhvalov, antrenmanda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle futbolcuların çoğu depresyona girdi
Koronavirüs nedeniyle futbolcuların çoğu depresyona girdi
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor
Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Hollanda'da ligler koronavirüs nedeniyle 1 Eylül'e kadar ertelendi
Hollanda'da ligler koronavirüs nedeniyle 1 Eylül'e kadar ertelendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Haydar Baş Hulusi Akar Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Halil Sezai Yıldız Tilbe Demet Akalın
Spor Ali Koç Shane Larkin Ahmet Nur Çebi Ivan Obradovic Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Nisan Ramazan Futbolcu
Şu an buradasınız: Denizlispor'da flaş ayrılık - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 22:48:05. #1.15#
title