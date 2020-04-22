Denizlispor'da flaş ayrılık Denizlispor file bekçisi Adam Stackhowiak 2 aylık alacağından dolayı sözleşmesini tek taraflı fesih ettiğini açıkladı.

Denizlispor file bekçisi Adam Stackhowiak 2 aylık alacağından dolayı sözleşmesini tek taraflı fesih ettiğini açıkladı.

Kulüp yönetimi ise alacaktan dolayı yollarının ayrıldığı Stackhowiak'ın, 2 aylık alacağını alamadığını bahane ederek sözleşmesini tek taraflı fesih etmesinin iyi niyetten çok uzak bir davranış olduğunu belirtti.

Genç file bekçisinin sözleşmesini fesih etmesinin ardından Denizlispor Kulüp Yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, kaleci Stachowiak ile yapılan görüşmede kendisinin geçen sezon aldığı ücretin 2 katı ücret talebinde bulunulmasına rağmen tehditvari bir davranışla karşılaşıldığı kaydedildi. Açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz profesyonel takım oyuncularından kaleci Stackhowiak sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir. Korona virüs salgını sebebiyle tüm dünyada hayat adeta durma noktasına gelmişken, bundan en fazla etkilenen sektörlerden biri de spor olmuştur. Salgının ülkemizde görülmesiyle birlikte tüm spor organizasyonları tamamen durmuştur. Denizlispor olarak bu zorlu süreci mümkün olduğunca en az hasarla atlatmanın çalışmaları devam ederken, kaleci Stackhowiak'ın 2 aylık alacağını alamadığını bahane ederek sözleşmesini tek taraflı fesih etmesi, iyi niyetten çok uzak bir davranıştır. TFF'den alacaklarımızı alamadığımız ve tabiri caizse kasamıza bir kuruş dahi girmeyen son dönemlerde yaşadığımız ekonomik sıkıntıya rağmen, futbolculara geçen hafta toplam 1.5 milyon TL ödeme yapılmış, bu hafta da 1.5 milyon TL ödeneceği açıklanmıştır.

Stackhowiak ile yapılan görüşmede, kendisi geçen sezon aldığı ücretin 2 katı ücret talebinde bulunmuş ve tehditvari bir tutum sergilemiştir. Başta Avrupa olmak üzere birçok ülkedeki liglerde futbolcular ücret indirimine bile giderken, bir oyuncumuzun alacaklarını zamanında alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini fesih etmesi bizleri sadece üzmüştür.

Yukatel Denizlispor bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onurlu, şerefli ve mesleğine saygı duyan oyuncularla yoluna devam etmeyi sürdürecektir." - DENİZLİ

Kaynak: İHA