Denizlispor'da Dossevi 2 hafta daha yok
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Denizlispor'da Dossevi 2 hafta daha yok

03.12.2020 10:54 | Son Güncelleme: 03.12.2020 10:57
Denizlispor'da Dossevi 2 hafta daha yok

Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maça yeni teknik patronu Kenan Atik yönetiminde çıkış yakalama fırsatı olarak bakan düşme hattındaki Yukatel Denizlispor'da Togolu sağ kanat oyuncusu Mathieu Dossevi, sakatlığı nedeniyle 2 hafta daha sahalardan uzak kalacak.

Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maça yeni teknik patronu Kenan Atik yönetiminde çıkış yakalama fırsatı olarak bakan düşme hattındaki Yukatel Denizlispor'da Togolu sağ kanat oyuncusu Mathieu Dossevi, sakatlığı nedeniyle 2 hafta daha sahalardan uzak kalacak.

Özgür Çek ve Sakıb Aytaç'ın da sakatlıklarının sürdüğü yeşil siyahlılarda Togo Milli Takımı'ndan sakat dönen Mathieu Dossevi halen takımla çalışmalara katılamadı. Denizlispor'un transfer döneminin son gününde Fransa Ligue 2 ekiplerinden Toulouse'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı 32 yaşındaki futbolcunun yakasını şanssızlıklar bir türlü bırakmadı.Dossevi, yeşil siyahlı ekibe katılmasının ardından çıktığı ilk maç olan Gençlerbirliği karşılaşmasında 1 dakika süre aldı. Bu mücadelenin ardından koronavirüse yakalanan sağ kanat oyuncusu Beşiktaş maçını kaçırdı. Yeni Malatyaspor maçında 16 dakika sahada kalabilen Dossevi, lige verilen arada Togo Milli Takımı'nda dizinden sakatlandı. Takıma sakat dönen deneyimli oyuncu, Gaziantep Futbol Kulübü ve Medipol Başakşehir maçlarında forma giyemedi. Bu sezon Denizlispor formasıyla 2 maça çıkan ve 17 dakika süre alabilen Dossevi gol ya da asist yapma başarısı gösteremedi.


Denizlispor'da Dossevi 2 hafta daha yok

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

İlgili Haberler

Silviu Lung 3 hafta yok
Silviu Lung 3 hafta yok
Gustavo, Denizlispor deplasmanında yok
Gustavo, Denizlispor deplasmanında yok
Denizlispor, 4. turunda sahasında, Turgutluspor'a 2-1 yenildi
Denizlispor, 4. turunda sahasında, Turgutluspor'a 2-1 yenildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Murat Kurum Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu
Magazin Cansu Dere Ivana Sert İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Aralık Pfizer İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizlispor'da Dossevi 2 hafta daha yok - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 10:58:32. #1.15#
title