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Bülent Uygun, Denizlispor, Sivas, Spor

Denizlispor'da Bülent Uygun ve futbolculardan Kovid-19 açıklaması

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedirgin olduğunu ancak onlarla bu konuda görüşmeler yaptığını dile getirdi.

18.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:50
Denizlispor'da Bülent Uygun ve futbolculardan Kovid-19 açıklaması

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedirgin olduğunu ancak onlarla bu konuda görüşmeler yaptığını dile getirdi.

Uygun, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan yeşil-siyahlıların, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk adaylarından biriyle yapacakları karşılaşmaya, sakatlığı bulunan 8 oyuncudan yoksun çıkacaklarını belirten Uygun, "Bizim adımıza sakatlıklarımız eksi olacak ama elimizden gelen, tüm yeteneklerimizi sergileyerek inşallah Sivas'tan Denizli'ye mutlu dönmek istiyoruz. Kazanma istikrarımızı devam ettirmek istiyoruz. Milli maç arasında sakatların düzeleceğini düşünüyoruz. Ondan sonra hedeflerimizi belirleyeceğiz." dedi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili alınan tedbirlerin sorulması üzerine Uygun, şöyle konuştu:

"Futbol seyirciyle güzel ama şu anda ülke olarak bir problemle mücadele ediyoruz. Devletimizin aldığı kararlar sayesinde en az hasarla geçirmeye çalışıyoruz. Bu süreci atlatarak en kısa sürede seyircili futbol müsabakalarına döneriz. Takım olarak önlemlerimizi aldık. Hijyenik bir ortamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Futbolcular tedirgin ama onlarla konuştum. Tüm önlemleri aldık. Devletimiz bizimle ilgili kararları doğru bir şekilde veriyor. Milletimizi yaşatalım ki devletimiz olsun. Devletimiz de milletimizi en güzel şekilde yaşatmak için elinden gelen her şeyi ve önlemi alıyor. Yabancı futbolcularımla da aynı şekilde konuştum."

Olcay Şahan: "Arkadaşların yüzde 90'ı oynamak istemiyor"

Denizlispor'un deneyimli oyuncusu Olcay Şahan, deplasmanda 3 puan almak istediklerini aktararak, "Son haftalara bakarsak 7 puan topladık. Keyfimiz yerinde diyebilirim. Sivas'tan 3 puan alıp, rahatlamak istiyoruz. İnşallah galip geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolcu arkadaşlarının ligin ertelenmesini istediğini de dile getiren Olcay, "Herkes tedirgin ve evinde kalmak istiyor. Sabah takım arkadaşlarımızla konuştuk. Arkadaşların yüzde 90'ı oynamak istemiyor. Söylenecek fazla bir şey yok ama bu bizim işimiz. Federasyon böyle açıkladıysa da yapacak bir şey yok. Hocamızın dediği gibi 'her şartta oynayacağız' korunmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rodallega: "Ligin ertelenmesini istiyoruz"

Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega, deplasmanda gülen taraf olmak istediklerini söyledi.

Takımın iyiye gittiğini vurgulayan Rodallega, "İyi bir dönemden geçtiğimizin ve takım halinde de iyi oynadığımızın farkındayız. Son maçlarda da iyi performanslar ortaya koyduk. Sivas'a deplasmana gidiyoruz ve şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı oynayacağız. İyi bir sezon geçirdiler şu ana kadar ama biz de durumun bizim için ne kadar iyi olduğunun farkındayız. İyi ve kaliteli bir takıma sahibiz. Bunun için biz neler yapabileceğimizi biliyoruz. O yüzden ne kadar zor olursa olsun bizim de Sivas maçında şansımız var." diye konuştu.

Rodallega, soru üzerine yeni tip koronavirüsten kendisinin ve takım arkadaşlarını tedirgin ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Açıkçası çok kötü bir durum bizim için. Ben takım arkadaşlarım adına da konuşuyorum. Hepimiz korkuyoruz. Devam etmemizi istediler. Dün akşam Galatasaraylı Fernando Muslera ve Radamel Falcao ile görüştüm. Onlar da ligin durmasını istiyorlar. Biz de ligin ertelenmesini istiyoruz. Sağlığımız çok önemli. Dikkatli olmak gerekiyor. Bazı kararlar verirken de daha dikkatli verilmelidir."

Antrenmanda futbolcular, koşunun ardından dayanıklılık çalıştı. Taktik çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

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Kaynak: AA

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