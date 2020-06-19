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Denizlispor'da Beşiktaş maçı öncesi korona virüs testleri negatif

Denizlispor, Beşiktaş karşılaşmasından önce dördüncü kez yapılan korona virüs (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Denizlispor'da Beşiktaş maçı öncesi korona virüs testleri negatif
19.06.2020 14:50 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:27

Denizlispor, Beşiktaş karşılaşmasından önce dördüncü kez yapılan korona virüs (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Denizlispor'dan yapılan resmi açıklamada, Beşiktaş karşılaşması öncesinde futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Covid-19 testi yapıldığı kaydedildi. Kulüp tarafından test sonuçlarının negatif çıktığı açıklanırken, "Yönetim kurulumuz, futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza dün uyguladığımız Covid-19 testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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