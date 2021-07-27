Denizlispor'da belirsizlik bitmedi
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Denizlispor'da belirsizlik bitmedi

Denizlispor'da belirsizlik bitmedi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezonda TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da 3'üncü kez gerçekleştirilen genel kurulda yine başkan adayı çıkmadı.

Yeni sezonda TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da 3'üncü kez gerçekleştirilen genel kurulda yine başkan adayı çıkmadı.

Mali krizlerle boğuşan yeşil-siyahlılarda dün Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılması gereken genel kurul çoğunluğun sağlanamaması üzerine 3 Ağustos Salı gününe ertelendi. Taraftarın yer aldığı kongreye hiçbir yöneticinin katılmaması dikkatlerden kaçmadı. Denizlispor'a gönül verenler ise sosyal medyada isyan bayrağını açtı. Kimsenin kulübe sahip çıkmadığını belirten taraftarlar, başkan adayı bulunabilse bile kongrenin ligin başlamasına 10 gün kala düzenleneceğini belirtti.Taraftarlar, sezonun açılışına az bir zaman kala uçuruma sürüklenildiğini ifade etti. Denizlispor, Süper Lig'de küme düştükten sonra ilk olarak 10 Haziran tarihinde olağan genel kurula gitmiş ancak çoğunluk sağlanamamıştı. Kulüpte 17 Haziran'da ikinci kongre yapıldı ancak başkan adayı çıkmaması üzerine seçim gerçekleşemedi. Mevcut yönetim, haftalarca sessiz kaldıktan sonra 26 Temmuz'a olağanüstü kongre kararı aldı. Tarihi borç yükü ve transfer yasağıyla büyük bir bilinmezlik içine giren Ege ekibi, takımda geçen sezondan kalan 7 isim ve daha önce kiralık gönderilen gençlerle antrenmanlarını tesislerinde sürdürüyor.


- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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