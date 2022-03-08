Denizlispor'da Başkan Uz inançlı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Balıkesirspor deplasmanından önemli bir galibiyetle döndüklerini belirterek, "Ligde kolay maç yok. Alınan her galibiyet bizi hedefimize bir adım daha yaklaştırıyor" dedi.

Uz, "Ligde öyle maçlar oynanıyor ki artık alınan sonuçlar sürpriz olmuyor. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar ligde kalmak için uğraşan takımlara puan kaybederken, 2 hafta üst üste alınan mağlubiyet veya galibiyetler sıralamayı çok değiştiriyor. Son yılların en zor sezonlarından birini yaşıyoruz. Tüm takımlar son dakikaya kadar mücadelelerini sürdürerek sahadan puanla çıkmak için uğraşıyor. Balıkesirspor deplasmanının kolay olmadığını biliyorduk. Tek golle de olsa kazanarak puanımızı 30'a çıkardık ve üstümüzdeki takımlarla puan farkını bir maça kadar indirdik" diye konuştu.Bu sezon ligden 4 takımın düşecek olması sebebiyle ligde kalma barajının bundan önceki sezonlara göre daha yüksek olacağını belirten Altaş Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, "Biz rakiplerimizin durumuna bakmadan oynayacağımız maçları kazanarak düşme hattından bir an önce uzaklaşmak istiyoruz. Mesut Bakkal hocamızla yakaladığımız ivmeyi bundan sonra da sürdüreceğimizden ve sezon sonunda hedefine ulaşan bir kulüp olacağımızdan şüphem yok. Yeter ki, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başta taraftarlarımız olmak üzere camiamızın tüm kesimleri bize olan desteklerini sürdürsünler" açıklamasını yaptı.