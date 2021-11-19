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Denizlispor'da Başkan Uz'dan taraftara çağrı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Denizlispor'da Başkan Uz'dan taraftara çağrı

Spor Toto 1'inci Lig'in 13'üncü haftasında pazar günü Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek Altaş Denizlispor'da tek hedef galibiyet.

ANKARA (DHA) -

Spor Toto 1'inci Lig'in 13'üncü haftasında pazar günü Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek Altaş Denizlispor'da tek hedef galibiyet. Keçiörengücü maçını kazanmaktan başka bir düşünceleri olmadığını ifade eden Başkan Mehmet Uz, saha içinde teknik heyet ve futbolcuların, tribünlerde de taraftarların üzerlerine düşeni en iyi şekilde yapacaklarına inancının tam olduğunu kaydetti.

Bu tür kritik maçlarda taraftarların her zaman takımın itici güç olduğunu belirten Başkan Uz, "Keçiörengücü maçından mutlak galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasın. Onların tribünleri doldurarak maçın bitiş düdüğüne kadar takımımıza destek vermesi en büyük arzumuz. Bundan önce evimizde oynadığımız maçlarda taraftarlarımızın verdiği desteğin önemini ve bunun skorlara yansıdığını gördük. Bunun devam etmesini istiyoruz. Bu takım hepimizin. Sahanın içiyle, dışıyla bu zorlu günleri birlikte aşmamız gerekiyor. Taraftarlarımıza tribünleri doldurarak takımımıza destek vermesi çağrısında bulunuyorum" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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