Denizlispor'da Arjantinli futbolcu Fede Varela ile yollar ayrıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Denizlispor'da Arjantinli futbolcu Fede Varela ile yollar ayrıldı

30.01.2021 17:27 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:30
Denizlispor'da Arjantinli futbolcu Fede Varela ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da 24 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Fede Varela'nın sözleşmesi feshedildi.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da 24 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Fede Varela'nın sözleşmesi feshedildi.

Kulüp başkanı Ali Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Varela'ya hizmetleri için teşekkür ederek, "Varela ile karşılıklı anlaşmayla yollar ayrıldı. Futbolcuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." diye konuştu.

Yeşil-siyahlı kulüple geçen yıl eylül ayında 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Varela, çıktığı 7 resmi maçta gol atamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Özcan Özel Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Yaşar Demet Akalın Acun Ilıcalı Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Erol Bulut Ünal Karaman Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Tüm Haberler Rusya Ankara Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizlispor'da Arjantinli futbolcu Fede Varela ile yollar ayrıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 17:30:26. #1.14#
title