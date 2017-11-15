Denizlispor'da Alt Yapı Tesisleri Yenileniyor

Denizlispor altyapı takımlarının kullandığı tesisler yenilenmeye devam ediyor.



Denizlispor'dan yapılan açıklama ile alt yapıya ait tesislerin yenilenmesi konusunda, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale İlçe Belediyesi'nin desteği ile tesislerde bakım onarım yapılacak. Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek'in, Başkarcı Altyapı Tesisleri'nin, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kınıklı Altyapı Tesisleri'nin ise Pamukkale Belediyesi tarafından yenilenmesi ile ilgili görüşmelerin yapıldığı belirtildi. Tesislerin yenilenmesi konusunda Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu ile görüşen Başkan Mustafa Üstek çalışmaların kısa sürede hayata geçeceğini belirtti. - DENİZLİ