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Denizlispor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

16.07.2020 23:21 | Son Güncelleme: 16.07.2020 23:27

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-siyahlı futbolcular, profesyonel takım antrenörü Levent Kartop yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, istasyon çalışmasının ardından pas çalıştı.

Kartop, gazetecilere yaptığı açıklamada, son iki haftada şampiyonluğa oynayan takımlara karşı mücadele ettiklerini söyledi.

Son maçtan alınlarının akıyla çıktıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren Kartop, "Başakşehir maçındaki oyunumuzu Trabzonspor maçına yansıtmamız mükemmel oldu. Alttaki takımların da kazanması, puan almaları... artık telafisi olmayan haftalara giriyoruz. Onun için en az hatayla, en az puan kaybıyla atlatıp takımımızı ligde bırakmak istiyoruz. Trabzonspor maçı zordu. Soyunma odasına girince oyunculara aynen şunları söyledim: Çok iyi oynuyoruz, iyi mücadele ediyoruz, bu şekilde devam edip skoru lehimize çevireceğimize inanıyorum. Onlara o inancı yaşattığımız için de çok mutluyum. Bunu da skora yansıttığımız için çok mutlu olduk." şeklinde konuştu.

Önlerinde çok önemli iki maçın daha olduğunun altını çizen Kartop, "Telafisi olmayan maçlar artık. Alanya da iyi bir takım. Ona da çok iyi hazırlanıyoruz. İnşallah oradan da skor olarak alnımızın akıyla döneceğimizi düşünüyorum. Alanya önemli gol silahlarına sahip, aldıkları puan da zaten ortada. Ama biz de onlar kadar iyi takımız. Daha çok isteyeceğiz, daha çok mücadele edeceğiz. Oradan da puan ve puanlarla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kartop, sahada taraftarsız oynadıklarını ama onların ruhunu, dualarını içlerinde hissederek sahada olduklarını, maçtan sonra taraftarın stat dışında gösterdiği desteğin kendilerini ayrıca motive ettiğini kaydetti.

Denizlispor'un ligde kalması için son iki maçta kaç puan toplaması gerektiği sorulan Kartop, "Kesinlikle bu maçtan puan ve puanlarla ayrılmamız lazım. En az 4 puanın bizi ligde bırakacağını düşünüyorum. Ama bizim işi şansa bırakmamamız lazım. İlk başta Alanyaspor maçını düşünüyoruz. Bunu kazanıp önümüze bakmak istiyoruz." diye konuştu.

Özgür Çek: "Çok kritik 2 maçımız kaldı"

Futbolculardan Özgür Çek de pandemi sürecinden sonra ligde en az puan toplayan takım olduklarını dile getirdi.

Büyük takımlara karşı oynanan maçların motivasyonunun daha yüksek olduğunu vurgulayan Çek, şunları kaydetti:

"Trabzonspor maçına çok iyi konsantre olmuştuk, maça da çok iyi başladık. Alttan gelen takımların haftalarca üst üste puan kazanması, bizim bir türlü yeterli puanı alamamamız, bu maçları çok kritik hale getirdi. Çok kritik, zor 2 maçımız kaldı. Alanyaspor zor bir deplasman olacak. Umuyorum oradan puanla döneriz, puanlar alırız. Umarım 3 puan olur. En kötü oradan 1 puanla dönmemiz gerekiyor. İnşallah camiamıza, taraftarımıza çok mutlu günler yaşatırız. Gelecek sezon da çok daha farklı hedeflerle ligde oluruz."

Denizlispor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

Kaynak: AA

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