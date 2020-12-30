Denizlispor'da Aissati şoku
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Denizlispor'da Aissati şoku

30.12.2020 20:52 | Son Güncelleme: 30.12.2020 20:56
Denizlispor'da Aissati şoku

Yukatel Denizlispor'da Ismail Aissati, alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Yukatel Denizlispor'da Ismail Aissati, alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 32 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Ismail Aissati'nin sözleşmesini tek taraflı feshettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun kulüpten ayrıldığı belirtilerek, "Futbolcularımızdan Ismail Aissati alacakları için kulübümüze ihtar göndermiş olup, kendisine hak ettiği ücretler ile ilgili birçok ödeme planı sunulmuştur. Kendisi hiçbir ödeme planını kabul etmeyerek sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmeyi tercih etmiştir.Yayıncı kuruluşun söz verdiği ödemeleri zamanında yapmaması sonucu oluşan bu durumda, tüm kulüplerin futbolcu maaşlarını ödemekte zorlandığı tüm kamuoyunca bilinmektedir. Bütün bu olumsuzluklara rağmen kulübümüz söz verdiği tüm prim ödemelerini gününde ödemeye devam etmiştir. Bu zor dönemde aramızdan ilk ayrılan oyuncunun Ismail Aissati olması ise hepimizi derinden üzmüştür. Kendisine Denizlispor'a verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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