Denizlispor'da Ahmed Yasin şoku
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Denizlispor'da Ahmed Yasin şoku

23.02.2021 12:12 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:17
Denizlispor'da Ahmed Yasin şoku

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek kümede kalma yolunda umutlanan Yukatel Denizlispor şok sakatlık haberiyle sarsıldı.

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek kümede kalma yolunda umutlanan Yukatel Denizlispor şok sakatlık haberiyle sarsıldı. Yeşil siyahlılarda Gençlerbirliği karşılaşmasının son dakikalarında sakatlanan Yasin Ahmed'in ön çapraz bağları koptu. Çekilen MR sonucunda Iraklı futbolcunun 7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Devre arasında İsveç'in Hacken takımından sezon sonuna kadar kiralanan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Denizlispor kariyeri sona erdi.

Ege ekibinde ikinci yarıda 7 maça çıkan oyuncu, toplamda 312 dakika sahada kaldı. Aynı maçta sakatlanan Recep Niyaz için de kulüp açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği maçında sakatlanan oyuncumuz Recep Niyaz'ın yapılan muayenesi ve çekilen MR bulguları sonucunda kalf al adale zarında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Recep Niyaz'ın cuma günü oynananacak Beşiktaş karşılaşmasında sahada olup olamayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacaktır" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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