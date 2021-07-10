Denizlispor'da aday karamsarlığı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da yeniden alınan kongre kararı sonrası henüz başkan adayı çıkmadı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da yeniden alınan kongre kararı sonrası henüz başkan adayı çıkmadı. Süper Lig'den düşme acısı yaşayan Denizlispor'da yeni sezon öncesi kongre sancısı bitmek bilmedi. 16 Haziran'da yapılan kongrede başkan adayı çıkmayınca belirsizliğe sürüklenen Ege ekibinde, 26 Temmuz'da yapılması planlanan seçim öncesi henüz yönetime talip olan da yok.

Bir çok takımın transferlerle kadrosunu güçlendirdiği dönemde yönetim belirsizliği ile uğraşan, transfer yasağı bulunan yeşil-siyahlılarda bitmeyen sorunlar taraftarlarda karamsarlığa yol açtı. Taraftarlar sosyal medya hesaplarından kentin ileri gelenlerinin kulübe destek vermesini ve kongre öncesi bir yönetim oluşturulmasını istedi. Kulübün eski başkanlarından Süleyman Urkay'ın seçimde aday olabileceği ileri sürülürken, listesini hazırlayan Urkay'ın kent protokolünün desteğini alma şartı koştuğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı