Denizlispor'da aday belirsizliği
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Denizlispor'da aday belirsizliği

Denizlispor'da aday belirsizliği
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SÜPER Lig'de küme düştükten sonra kongre sürecine odaklanan Denizlispor'da 6 gün sonra yapılacak olağan genel kurul öncesi başkanlık görevine henüz aday çıkmadı.

SÜPER Lig'de küme düştükten sonra kongre sürecine odaklanan Denizlispor'da 6 gün sonra yapılacak olağan genel kurul öncesi başkanlık görevine henüz aday çıkmadı. Gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek yeşil-siyahlılarda 16 Haziran'da yapılacak kongreye az bir süre kalırken, aday belirsizliği camiayı tedirgin ediyor. Ege temsilcisinde başkanlık için adı geçenlerden Yavuz Cinkaya da aday olmayacağını açıkladı. 

Denizlispor'da geride kalan sezonda başkan yardımcılığı görevini yürüten ve daha sonra fikir ayrılıkları nedeniyle istifa eden Cinkaya'nın, kulübün borç yükünün fazla olması ve kentin ileri gelenlerinden beklediği desteği alamadığı gerekçesiyle başkanlığa sıcak bakmadığı öğrenildi. Görev süresi sona eren mevcut Başkan Ali Çetin'in aday olmayacağını duyurduğu kongre öncesinde, eski başkanlardan Süleyman Urkay, takımın mali durumunun şeffaf bir şekilde açıklanması durumunda seçimde aday olabileceğini belirtmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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