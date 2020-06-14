Denizlispor'da 3. testler de negatif Denizlispor'da üçüncü kez yapılan korona virüs (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Denizlispor'da üçüncü kez yapılan korona virüs (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı açıklandı. Denizlispor'dan yapılan resmi açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Covid-19 testi yapıldığı kaydedildi. Kulüp tarafından test sonuçlarının negatif çıktığı açıklanırken, "Yönetim kurulumuz, futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza dün uyguladığımız Covid-19 testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı. - DENİZLİ Kaynak: İHA