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Denizlispor çıkış peşinde

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Denizlispor çıkış peşinde

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Eyüpspor'la 2-2 berabere kalıp, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçında Süper Lig lideri Trabzonspor'a 2-1 yenilen düşme hattındaki Altaş Denizlispor yarın Adanaspor deplasmanına çıkacak.

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Eyüpspor'la 2-2 berabere kalıp, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçında Süper Lig lideri Trabzonspor'a 2-1 yenilen düşme hattındaki Altaş Denizlispor yarın Adanaspor deplasmanına çıkacak.

Yeni Adana Stadı'nda Yusuf Ziya Gündüz'ün görev yapacağı karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları süren Aissati ve Darri görev yapamayacak. Teknik direktör Mesut Bakkal hafta içinde Trabzonspor'a karşı pozitif bir futbol sergilediklerini belirterek, "Adanaspor deplasmanları zorlu geçer. Şiddetle 3 puana ihtiyacımız var. Bu maçı kazanıp çıkışa geçeceğimize inanıyorum" diye konuştu.


- Denizli

Demirören Haber Ajansı - Spor

Trabzonspor, Denizlispor, Adanaspor, Eyüpspor, Spor, Haberler

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