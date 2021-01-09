Denizlispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Denizlispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

09.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 09.01.2021 13:07
Denizlispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketlerinin ardından tam sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Mustafa Yumlu ve Özgür Çek'in takımdan ayrı çalıştığı yeşil-siyahlı ekipte, sakatlıkları bulunan Neven Subotic ve Fede Varela antrenmana katılmadı.

Sakatlığı bulunmasına rağmen Rize'ye götürülmesi kararlaştırılan Mustafa Yumlu'nun durumunun maç saatinde belli olacağı bildirildi.

Karşılaşma öncesi yapılan Kovid-19 testlerinde pozitif bulguya rastlanmadı.

Özel uçakla Trabzon'a gittikten sonra Rize'ye geçecek yeşil-siyahlı ekibin kafilesinde, şu oyuncular yer aldı:

Costel Pantilimon, Cenk Gönen, Hüseyin Altıntaş, Fabiano Leismann, Mustafa Yumlu, Muhammet Özkal, Tiago Lopes, Zakarya Bergdich, Özer Özdemir, Marvin Bakalorz, Radoslaw Murawski, Recep Niyaz, Alihan Kalkan, Mert Sarıkuş, Eren Kıryolcu, Angelo Sagal, Mathieu Dossevi, Hadi Sacko, Hugo Rodallega, Muris Mesanovic.

Yarın saat 16.00'da Çaykur Didi Stadyumu'ndaki Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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