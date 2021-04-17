Son dakika haberi! Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından
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Son dakika haberi! Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Spor

Bir son dakika haberine göre Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenilen Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, matematiksel olarak şansları devam ettikçe küme düşmeme mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

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Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenilen Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, matematiksel olarak şansları devam ettikçe küme düşmeme mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Hakan Kutlu, Denizli Atatürk Stadı'nda yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde çok önemli bir maçı kaybettiklerini belirtti.

Hem kendileri hem de rakipleri açısından final niteliğinde bir karşılaşma oynandığını aktaran Kutlu, "Oyunun aslında başlangıcında oyuncu değiştirme zorunluluğu doğmadan önceki formatta oyun planladığımız gibi gidiyordu. Oyun başında her şey istediğimiz gibi ilerliyordu ama iş oyuncu değiştirme aşamasına geldiği zaman kadro derinliği açısından büyük sıkıntı yaşadık." diye konuştu.

Kutlu, "Rakibimiz bizim bu dezavantajımızı değerlendirdi. Diyecek bir şey yok. Matematiksel olarak şans devam ettikçe Denizlispor bu işi kovalayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bir basın mensubunun "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Kutlu, hiçbir zaman bahanelere sığınmadığını kaydederek, "Hiçbir şekilde ne oyuncularımızla ne de kulübümüzle alakalı kamuoyunda küçük düşürücü bir şey söylemedik. İstifa konusunda da başkanımız ve yönetim kurulumuzla konuşur, ne gerekiyorsa onu yaparız. Şu an kimseyle bu konu hakkında görüşmem olmadı." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi! Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından
Son dakika haberi! Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından
Son dakika haberi! Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından
Son dakika haberi! Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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