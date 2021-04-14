Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı
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Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Spor
Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor, maçın hazırlıklarına başladı.

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Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor, maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde antrenman yaptı.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idman, taktiksel çalışmaların ardından çift kale maçla sona erdi.

Tedavisi tamamlanan Özgür Çek takımla çalışmalara başlarken, Recep Niyaz, Ayman Ben Muhammed, Murawski ve Hüseyin Altıntaş fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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