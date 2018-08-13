Denizlispor Buruk Başladı

Yeşil-siyahlılarla ilk resmi karşılaşmasına çıkan teknik direktör Osman Özköylü alınan mağlubiyeti eksiklere bağladı. "Hem oyuncu hem de idman eksikliğimiz var" diye Özköylü, "Birlikte kamp geçirmemiş, hazırlık maçı yapmamış futbolcu grubuna sahibiz. Yeni yeni toparlanmaya başlayan bir takımız. Ligin en hazır ekibi Gazişehir Gaziantep. Onlara karşı mücadelemizi ettik ama sonucu alamadık" dedi.

Futbolcularına her şeye rağmen övgüler yağdıran deneyimli teknik adam, "Gaziantep karşısında zaman zaman çok iyi oynayan, tehlikeler yaratan, pozisyonlar üreten ama talihsiz bir golle mağlup olan bir Denizlispor gördük. Futbolcularımın ortaya koyduğu oyunla gurur duyuyorum. Oyuncularımız beklediğimin çok üstünde bir performans sergiledi. İleriki haftalar için bana umut verdiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu kaybı mutlaka telafi edeceğiz" cümlelerini kurdu.

Yeşil-siyahlılar bu hafta Adana Demirspor deplasmanında terleyecek. Yönetimin stoper ve yabancı golcü arayışı ise sürüyor.