Denizlispor Burak Çalık ile yollarını ayırdı

21.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:22

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da bir süre önce alacakları için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuran ve kadro dışı bırakılan Burak Çalık'ın sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.



Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolculardan Burak Çalık'la yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verildiği ifade edildi.



Daha önce Balıkesirspor'da forma giyen futbolcu Çalık, Denizlispor'a 26 Haziran 2018'de gelerek 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: AA