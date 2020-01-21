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Denizlispor Burak Çalık ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da bir süre önce alacakları için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuran ve kadro dışı bırakılan Burak Çalık'ın sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

21.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:22
Denizlispor Burak Çalık ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel 'da bir süre önce alacakları için Futbol Federasyonuna başvuran ve kadro dışı bırakılan 'ın sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.


Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolculardan Burak Çalık'la yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verildiği ifade edildi.


Daha önce Balıkesirspor'da forma giyen futbolcu Çalık, Denizlispor'a 26 Haziran 2018'de gelerek 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: AA
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