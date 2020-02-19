Denizlispor, Bülent Uygun ile prensipte anlaştı
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Denizlispor, Bülent Uygun ile prensipte anlaştı

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, teknik direktörlük görevi için Bülent Uygun ile prensipte anlaşıldığını söyledi.

19.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:10
Denizlispor, Bülent Uygun ile prensipte anlaştı

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, teknik direktörlük görevi için ile prensipte anlaşıldığını söyledi.

Yeşil - siyahlı takımda 'ten boşalan teknik direktörlük görevine Bülent Uygun'un getirilmesi planlanıyor. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, İhlas Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, tecrübeli teknik adam Bülent Uygun ile prensipte anlaşmaya vardıkları, fakat görüşmelerin halen devam ettiğini kaydetti.

(Gökten Ceylan/İHA)

Kaynak: İHA
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