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Denizlispor, Bülent Uygun için geri sayımda

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, prensipte anlaşmaya varılan teknik direktör Bülent Uygun için beklemeye geçti.

20.02.2020 14:37 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:37
Denizlispor, Bülent Uygun için geri sayımda

Süper Lig ekiplerinden Yukatel , prensipte anlaşmaya varılan teknik direktör için beklemeye geçti.

Yeşil-siyahlı ekibin her konuda anlaşma sağladığı deneyimli teknik adamın en kısa sürede resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Bülent Uygun'un kente geldiği, yöneticilerle görüşmelerde bulunduğu bildirilirken, iddiaya göre Uygun'un Haluk Ulusoy Tesisleri'ni de gezdiği vurgulandı.

BARROW TAKIMA DÖNDÜ

Kurmayların bir sürpriz gelişme olması halinde alternatifinde tuttuğu isimlere de yönelebileceği ifade edildi. Öte yandan pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Ege ekibinde, alacakları ödenmediği gerekçesiyle önceki hafta kampı terk eden kanat oyuncusu Barrow takıma katıldı. Yönetimin, Gambiyalı oyuncuya alacaklarını ödediği ve Barrow'a para cezası keseceği açıklandı.


- Denizli
Kaynak: DHA
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