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Denizlispor Başkanı Çetin: "Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz"

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini ifade ederek, "Bu konuda oyuncularımız varını yoğunu ortaya koyacaktır" dedi.

18.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:50
Denizlispor Başkanı Çetin:

Denizlispor Kulübü Başkanı , Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini ifade ederek, "Bu konuda oyuncularımız varını yoğunu ortaya koyacaktır" dedi.


Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhammet Karaçay'ı ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Çetin, öncelikle geçtiğimiz hafta sonu yollarını ayırdıkları Mehmet Özdilek'in yerine teknik direktör arayışlarının devam ettiğini, birkaç isimle görüştüklerini dile getirdi.


Kayseripor yenilgisi ve ödemesini alamadığı gerekçesi ile kamptan ayrılan Modou Barrow konusuna da değinen Çetin şunları söyledi:


"Ligin en son sırasındaki takıma karşı yenildik. Eski heyecanımızı da bu maçtan itibaren geri kazanacağız. O birlik ve beraberliği, taraftarımız ve şehir olarak toparlanıp yaşamamız, yaşatmamız lazım. Onun için herkesin yanımızda olmasını bekliyoruz. Biz bu ligde kalıcı olmak için mücadele edeceğiz. Oyuncularımız varını yoğunu ortaya koyacaktır. Barrow yaptığı hatanın farkında. Zaman zaman bunlar yaşanıyor. Bizim Barrow'a sadece 14 günlük bir borcumuz var. Devre arasından itibaren 7 maçtan beri çok sıkıntı yaşadık. Puan alamadık doğru dürüst. Onun için de maddi olarak eksiye düştük. Maalesef Türkiye'de ödemelerde ufak tefek sıkıntılar olabiliyor." - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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