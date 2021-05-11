Denizlispor Başkanı Ali Çetin: İlk defa 4 penaltı bizim maçımızda verilmiştir
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Denizlispor Başkanı Ali Çetin: İlk defa 4 penaltı bizim maçımızda verilmiştir

Denizlispor Başkanı Ali Çetin: İlk defa 4 penaltı bizim maçımızda verilmiştir
Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Spor

YUKATEL Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Galatasaray karşılaşmasında verilen kararlara tepki göstererek, "Bu camianın sezon başından beri en az 15 puanı çalındı.

YUKATEL Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Galatasaray karşılaşmasında verilen kararlara tepki göstererek, "Bu camianın sezon başından beri en az 15 puanı çalındı. Bu sezonun en fazla mağdur olan takımı biziz. Bir örneğini de bugün gördük. Hepsini Allah'a havale ediyoruz" dedi.

Ali Çetin, 4-1 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ı tebrik eden Çetin, "Sezon başından beri seyrettiğimiz tiyatroyu bugün yine izledik. Bu camianın sezon başından beri en az 15 puanı çalındı. Bir 3 puan da bugün. Bu sene ilk defa 4 penaltı bizim maçımızda verilmiştir. Muhammet'in pozisyonunda elleri arkada. Sırtı yerdeyken eline değen topun penaltı olarak gösterilmesi, penaltının tekrar edilmesi. İşin özü biz ligden düştük. Diğer kulüplere göre koronavirüs pandemisinin daha çok etkisinde kaldık. Düştük, zaman zaman ilk 11 çıkaramayacak duruma geldik. Sakat oyuncularımız fazlaydı. Bu sezonun en fazla mağdur olan takımı biziz. Bir örneğini de bugün gördük. Hepsini Allah'a havale ediyoruz. Önceden 'gık' dedik ceza, 'hık' dedik ceza. Her şeyin bir sabrı var. Biraz geç oldu ama sadece yazıklar olsun diyoruz. Madem haksızlığa uğrayacaktık neden sahaya çıktık? Keşke elimizde olsaydı, takımı sahadan çekebilseydik" dedi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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