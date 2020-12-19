Denizlispor Başkan Yardımcısı Cinkaya'dan yayıncı kuruluş açıklaması

Yayıncı kuruluşun yayın hakları ödemelerine ilişkin yapılan açıklamalara bir yenisi de Denizlispor'dan geldi. Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya, geçen yıl ödemelerin daha önceden yapıldığını, bu yıl ise geriden gelen bir ödeme planının olduğunu belirtti.

Kulüpler Birliği'nin dün yaptığı protesto açıklamasının ardından yayıncı kuruluş ödemelerle ilgili 'Bütün ödemeleri yaptık' açıklaması yapmış, Türkiye Futbol Federasyonu da bu açıklamaya karşı 'Yayıncı kuruluş ödemelerin tamamını ifa etmemiştir' cevabını vermişti. Açıklamalara bir yenisi de Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya'dan geldi. Denizli'de yayın yapan bir basın kuruluşuna konuk olarak katılan Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya, yayıncı kuruluşun para ödemesi yapılıp, yapılmadığı hakkında açıklamada bulundu. Cinkaya, "Kulüpler Birliği durduk yere böyle açıklama yapmaz. Parayı aldıysa belgelerle açıklanır zaten. Sezon başından beri yayıncı kuruluşla sıkıntılar yaşıyoruz. Şu ana kadar aldığımız para Denizlispor olarak 15 milyon TL ama hak ettiğimiz miktar ise 25 ile 27 milyon TL arası. Gerçeklik payı olmayan açıklama yayıncı kuruluşun yaptığı. Daha önceki sezonlarda ödemelerini 3-4 ay önceden peşin olarak kulüplere yapıyordu" dedi.

"Ligler kapanır diye tedirginlik var"

Cinkaya, "Bu sene pandemiden dolayı kendilerinde bir tedirginlik var. Ligler kapanır diye tedirginlik var. Kendilerini garanti altına almayı düşünüyorlar. Geçen yıl önceden ödeme yapan yayıncı kuruluş bu yıl ödemeleri geriden yapıyor. Hak edişlerimizi alamıyoruz. Kulüpler Birliği'nin aldığı karar çok yerinde. İnşallah bu olay çözülür, Türk kulüpleri maddi anlamda çok zor durumda. Türk futbolunun problemi oldu. Dolar bazında bize ödemesi gereken para çok fazlaydı, kur artınca indirime gitti, geçen yılın altında rakama indi. Türk kulüpleri çok mağdur" diye. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı