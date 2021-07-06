Denizlispor başkan arayışına girdi
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Denizlispor başkan arayışına girdi

Denizlispor başkan arayışına girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizlispor Kulübü'nün düzenlenen olağanüstü genel kurul toplantısında başkan adayı çıkmaması dolayısıyla ertelenmesine karar verilmişti.

Denizlispor Kulübü'nün düzenlenen olağanüstü genel kurul toplantısında başkan adayı çıkmaması dolayısıyla ertelenmesine karar verilmişti. Kulüp tarafından yeni bir açıklama yapılarak 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü Denizlispor Kulübü Derneği Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacağı açıklandı.

Denizlispor Kulübü Derneği pandemi dolayısıyla, çoğunluk sağlanamaması ve başkan adayının bulunmaması nedeniyle Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı birkaç kez ertelenmişti. Denizlispor tarafından yapılan yeni açıklama ise şöyle; "Kulübümüzün Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tüzüğümüzün 7. maddesi hükümleri doğrultusunda 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü saat 19.00'da Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, toplantıda çoğunluk sağlanamaması veya herhangi bir sebeple ertelenmesi halinde 03 Ağustos 2021 Salı günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündeme göre pandemi koşullarına uygun olarak yapılmasına karar verildi." - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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