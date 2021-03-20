Denizlispor, Başakşehir maçına hazır
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Denizlispor, Başakşehir maçına hazır

20.03.2021 16:50 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:55
Denizlispor, Başakşehir maçına hazır

Süper Lig'in 31. haftasında yarın Denizlispor kendi sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 31. haftasında yarın Denizlispor kendi sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Denizlispor'da 3 futbolcu ise forma giyemeyecek.

Denizlispor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak olan karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Haluk Ulusoy Tesislerinde, teknik direktör Hakan Kutlu yönetimindeki idman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman 6'ya 2 pas çalışması ile devam etti. Antrenman tam saha taktik çalışması ile sona erdi.

Yeşil siyahlı ekipte 3 futbolcu forma giyemeyecek

Tedavileri devam eden Recep Niyaz, Özgür Çek ve Ayman Ben Mohamed takımdan ayrı olarak çalıştı. Sarı kart cezalısı olan Mustafa Yumlu ve Kubilay Aktaş ile gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan Özer Özdemir, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Denizlispor maç saatini beklemeye başladı

Karşılaşma öncesi korona virüs testinden geçen yeşil siyahlı ekipte herhangi bir pozitif sonuca rastlanmadı. Yeşil-siyahlılar, bugün gerçekleştirdiği son antrenmanın ardından Haluk Ulusoy Tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - DENİZLİ

Denizlispor, Başakşehir maçına hazır
Denizlispor, Başakşehir maçına hazır
Denizlispor, Başakşehir maçına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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