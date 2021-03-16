Denizlispor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Denizlispor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

16.03.2021 20:01 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:07
Denizlispor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maç için ilk antrenmanı yaptı.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maç için ilk antrenmanı yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlı futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetimindeki antrenmanda ısınma ve kondisyon çalışmasının ardından 5'e 2 dar alanda pas organizasyonları üzerinde durdu.

Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Tedavisi devam eden Recep Niyaz, Özgür Çek ve Fabiano Leismann, takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde çalıştı, dizinde ödem oluşan Ayman Ben Muhammed ise antrenmanda yer almadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ömer Çelik Pervin Buldan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Çakır Ferhan Şensoy Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Caner Erkin Cüneyt Çakır Mesut Bakkal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizlispor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 20:12:58. #1.15#
title