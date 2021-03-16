Denizlispor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Denizlispor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

16.03.2021 18:35 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:47
Denizlispor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 31. haftasında Denizlispor sahasında ağırlayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 31. haftasında Denizlispor sahasında ağırlayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Denizlispor'da 3 futbolcu sarı kart ve kırmızı kart nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Denizlispor, Süper Lig'in 31. haftasında, 21 Mart 2021 Pazar günü saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü. Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde yapılan idmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleştirildi. Futbolcular ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla antrenmana başladı. Dar alanda 5'e 2 pas çalışmaları yapılırken, yarım sahada oynanan çift kale maçın ardından antrenman sona erdi.

YEŞİL SİYAHLI 3 OYUNCU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Tedavileri devam eden Recep Niyaz, Fabiano Leismann ve Özgür Çek takımdan ayrı olarak bireysel çalışma gerçekleştirirken, Gaziantep maçının ardından dizinde ödem oluşan Ayman Ben Mohamed antrenmana katılmadı. Gaziantep maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mustafa Yumlu ve Kubilay Aktaş ile kırmızı kart gören Özer Özdemir hafta sonu oynanacak olan Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

(Semih Can Yılmaz/İHA)

Denizlispor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Denizlispor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Denizlispor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Esra Erol Hülya Avşar Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy
Spor Mesut Özil Fatih Terim Mesut Bakkal Halis Özkahya Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizlispor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 18:48:44. #1.15#
title