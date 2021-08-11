Denizlispor-Bandırmaspor Maçının Bilet Fiyatları Açıklandı

Denizlispor, TFF 1. Lig 2021-2022 sezonu ilk maçında sahasında karşılaşacağı RH Bandırmaspor maçının bilet fiyatlarını açıkladı.

Denizlispor, TFF 1. Lig 2021-2022 sezonu ilk maçında sahasında karşılaşacağı RH Bandırmaspor maçının bilet fiyatlarını açıkladı.

14 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'de Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın biletleri yarın (Perşembe) saat 11.00'de satışa sunulacak. Denizlispor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre en düşük bilet fiyatı 20 TL olurken, en yüksek bilet fiyatı ise 100 TL olarak belirlendi. Kategorilere göre bilet fiyatları VIP ve Loca önü 100 TL, B - D ÜST 80 TL, A - E ÜST 60 TL, A - E ALT 40 TL, maraton tribünü 30 TL ve kale arkası ise 20 TL olarak açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu pandemi kurallarının geçerli olacağı karşılaşmaya stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alımı yapılacak. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı