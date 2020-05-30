Denizlispor aylar sonra evinde, Atatürk Stadyumu'nda antrenmana çıktı
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Denizlispor aylar sonra evinde, Atatürk Stadyumu'nda antrenmana çıktı

Denizlispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını korona virüs dolayısıyla aylardır kapalı olan Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirdiği çift kale maç ile devam etti.

Denizlispor aylar sonra evinde, Atatürk Stadyumu'nda antrenmana çıktı
30.05.2020 20:17 | Son Güncelleme: 30.05.2020 20:20

Denizlispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını korona virüs dolayısıyla aylardır kapalı olan Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirdiği çift kale maç ile devam etti.

Süper Lig hazırlıklarını kapsamında, 12 Haziran'da kaldığı yerden yeniden başlayacak olan 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. haftasında deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak olan Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeşil-siyahlı ekip korona virüs dolayısıyla bugüne kadar Haluk Ulusoy Tesisleri'nde günde tek idmanla çalışmalarını sürdürürken yeşil-siyahlı ekip, bugün Denizli Atatürk Stadı'nda çift kale maç yaptı. Antrenör Levent Kartop'un yönettiği maçta futbolcular oldukça hırslı ve istekli olmaları dikkatlerden kaçmadı. Beyaz ve yeşil takımlar arasındaki maçın ilk yarısında yeşil takım Tiego Lopes'in golüyle öne geçti. Bu gole beyaz takım Sedat Şahintürk'le cevap verdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik skorla neticelendi.

İkinci yarının başında ise yine sahneye çıkan Sedat Şahintürk attığı ikinci golle beyaz takım 2-1 öne geçti. Bu skorla beyaz takım maçtan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Öte yandan, bir süre önce operasyon geçiren Sackey takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü. Denizlisporlu oyuncuların pazar gününü dinlenerek geçirdikten sonra 1 Haziran Pazartesi günü çalışmalara yeniden başlayacağı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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