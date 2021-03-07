Denizlispor ayağa kalktı
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Denizlispor ayağa kalktı

07.03.2021 12:50 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:53
Denizlispor ayağa kalktı

Spor Toto Süper Lig'de evinde gol düellosu şeklinde geçen maçta Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenen Yukatel Denizlispor, kümede kalma yolunda hayati bir galibiyete imza attı.

Spor Toto Süper Lig'de evinde gol düellosu şeklinde geçen maçta Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenen Yukatel Denizlispor, kümede kalma yolunda hayati bir galibiyete imza attı.

Yeşil siyahlılar, Mallan'ın attığı golle 1-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyip Rodallega, Recep ve Sacko'nun golleriyle altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sezon geriye düştüğü karşılaşmalarda ilk kez galip gelen Denizlispor puanını 24'e yükseltirken, kalan 13 maç öncesi kurtuluş ateşini yakıp camiasını umutlandırdı. 

RODALLEGA YİNE SAHNEDEYeni Malatyaspor karşısında şık bir serbest vuruş golü atan takımın yıldızı Rodallega galibiyetin mimarlarından oldu. Kolombiyalı forvet bu sezon 10'uncu golünü kayderek takımına katkı sağlamayı sürdürdü. Karşılaşmada sarı kart gören Radoslaw Murawski ve Muris Mesanovic, cezalı duruma düştü. İki oyuncu da Gaziantep FK. maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Hakan Kutlu çok önemli bir galibiyete imza attıklarını belirterek, futbolcularını kutladı. "DEPLASMANLARDAN PUAN GETİRMELİYİZ"

Lige tutunacaklarını ifade eden Hakan Kutlu, "Hedefimiz galibiyet serileri yakalayabilmek. Yeni Malatyaspor maçı bizim için milat olacaktır. Biz pes etmedik. Geriye düştük, rakip beraberliği yakaladı ancak vazgeçmedik. Kazanacağımıza o kadar inandık ki hakkımızla 3 puanı aldık. Artık deplasmanlardan da puan ya da puanlar getirmeliyiz. Oyun olarak iyi gözüküyoruz. Ancak seri yakalamak zorundayız. Bize inansınlar, camiamız destek versin. Bu takım hak ettiği yerde olacaktır" dedi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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