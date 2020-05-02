Denizlispor, asgari katılımla antrenman yaptı

Denizlispor, sokağa çıkma kısıtlamasında özel izin alarak asgari katalım ile sosyal mesafe kurallarına uygun gruplar halinde antrenman yaptı.

Denizlispor, sokağa çıkma kısıtlamasında özel izin alarak asgari katalım ile sosyal mesafe kurallarına uygun gruplar halinde antrenman yaptı. Mide ameliyatı olan ve 2 ay sahalardan uzak kalacağı bilinen Isaac Sackey fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Denizlispor, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaında çalışmalarını sürdürdü. Yeşil-siyahlı futbolcular, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gruplar halinde antrenman yaptı.

Mide ameliyatı geçiren ve 2 ay sahalardan uzak kalacak olan Isaac Sackey de fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı olarak çalışmalarını devam ettirdi.

Denizlispor, yarın gerçekleştireceği antrenman ile çalışmalarına devam edecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA