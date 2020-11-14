Denizlispor ara vermeden Gaziantep maçına hazırlanıyor
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Denizlispor ara vermeden Gaziantep maçına hazırlanıyor

14.11.2020 19:58 | Son Güncelleme: 14.11.2020 20:03
Denizlispor ara vermeden Gaziantep maçına hazırlanıyor

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 9. haftasında kendi evinde karşılaşacağı Gaziantep FK için idman çalışmalarına devam ediyor.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 9. haftasında kendi evinde karşılaşacağı Gaziantep FK için idman çalışmalarına devam ediyor. Yeşil siyahlı oyuncular antrenmanda çift kale maç yaptı.

Denizlispor, evinde oynayacağı Gaziantep maçı hazırlıklarına devam ediyor. Yeşil siyahlı takım, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım 2020 Cumartesi günü Denizli Atatürk Stadında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına aralıksız sürdürüyor. Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve şut çalışmalarının ardından yapılan dar alanda çift kale maçla sona erdi. Yeşil-siyahlı ekipte tedavileri devam eden Sakıb Aytaç ve Özgür Çek takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü.

Denizlispor, 21 Kasım'a kadar aralıksız olarak çalışmalarına devam edeceğini belirtti. - DENİZLİ

Denizlispor ara vermeden Gaziantep maçına hazırlanıyor
Denizlispor ara vermeden Gaziantep maçına hazırlanıyor
Denizlispor ara vermeden Gaziantep maçına hazırlanıyor
Denizlispor ara vermeden Gaziantep maçına hazırlanıyor
Denizlispor ara vermeden Gaziantep maçına hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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