Denizlispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Denizlispor, Süper Lig'in 24. haftasında pazar günü oynayacağı FT Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Yeşil-siyahlı ekip, pazar günü saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacağı FT Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde yapılan antrenmanda Trabzonspor karşısında ilk 11'de maça başlayan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Tedavileri devam eden Hadi Sacko, Özgür Çek ve Veton Tusha fizyoterapistler eşliğinde bireysel çalışmalarına devam etti.

Dün oynanan Trabzonspor karşılaşmasında kasığından sakatlanarak oyundan çıkan Recep Niyaz'ın durumu ise bugün yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Yeşil-siyahlılar, yarın gerçekleştireceği antrenman ile FT Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

(Mehmet Barlas/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı