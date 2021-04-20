Denizlispor, Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı
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Denizlispor, Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Denizlispor, Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizlispor, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı.

Denizlispor, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı. Yeşil-siyahlı takım başkent deplasmanına 5 eksikle gidiyor.

Denizlispor, yarın saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını bugün Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ali Tandoğan yönetiminde yaptığı antrenman ile tamamladı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Top kapma ve pas oyunları ile devam eden idman, taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Recep Niyaz, Mustafa Yumlu, Hüseyin Altıntaş, Cenk Gönen ve Hadi Sacko deplasman kafilesinde yer almadı.

Ankara deplasmanı için kafile hazır

Denizlispor'un deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçının kafilesi şöyle:

"Abdulkadir Sünger, Ali Eren Yalçın, Fabiano Leismann, Muhammet Özkal, Oğuz Yılmaz, Görkem Can, Özer Özdemir, Ayman Ben Mohamed, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş, Radoslaw Murawski, Hasan Ayaroğlu, Özgür Çek, Marvin Bakalorz, Mix Diskerud, Mathieu Dossevi, Angelo Sagal, Veton Tusha, Muris Mesanovic, Ali Yavuz Kol, Hugo Rodallega."

Ankaragücü ile Denizlispor arasında yarın saat 16.00'da oynanacak olan karşılaşmayı Abdülkadir Bitigen yönetecek. - DENİZLİ

Denizlispor, Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı
Denizlispor, Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı
Denizlispor, Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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