Denizlispor, Ankaragücü maçını Antalya'da oynayacak
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Denizlispor, Ankaragücü maçını Antalya'da oynayacak

Denizlispor, Ankaragücü maçını Antalya'da oynayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizlispor, 29 Ağustos Pazar günü Ankaragücü müsabakasını kendi stadının bakımda olması sebebiyle Antalya'da oynayacak.

Denizlispor, 29 Ağustos Pazar günü Ankaragücü müsabakasını kendi stadının bakımda olması sebebiyle Antalya'da oynayacak.

Denizlispor, TFF 1. Lig 3. Hafta Ankaragücü karşılaşmasını stat bakımı sebebiyle Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda oynanacağını açıklayarak, "29 Ağustos Pazar günü saat 21.45'de Ankaragücü ile karşılaşacağımız TFF 1. Lig 3. Hafta karşılaşması Denizli Atatürk Stadyumu'nun bakımda olması sebebiyle Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda oynanacaktır. Bilindiği üzere her sezon milli maç takvimine göre yenilenen zeminimiz, bu sezonda milli maç arasına denk gelecek şekilde yenilenmeye başlamıştır. Yenileme çalışmaları ile stadımızın diğer eksiklerinin giderilmesi sırasında oluşacak tüm masraflar ve ayrıca kulübümüzün Antalya'da oynayacağı Ankaragücü karşılaşmasının tüm giderleri Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki tarafından karşılanacaktır. Yapılacak olan tüm işlemler ile ilgili kulübümüz herhangi bedel ödemeyecektir" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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