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Denizlispor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor

Denizlispor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A. Denizlispor, deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

A. Denizlispor, deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto 1. Ligin 22. Haftasında Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan A. Denizlispor, bugün Haluk Ulusoy Tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başlayıp, taktik çalışmayla sona erdi. Kendi evinde çıktığı son maçta yenilerek 19 puan ile 18. sırada yer alan Denizlispor, Ankaragücü maçı ile üst sıralara çıkmayı planlıyor. - DENİZLİ

Denizlispor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor

Denizlispor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor

Denizlispor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

MKE Ankaragücü, Denizlispor, Ankaragücü, Spor Toto, Spor, Haber

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