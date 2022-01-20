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Denizlispor, Ankaragücü maçına hazır

Denizlispor, Ankaragücü maçına hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A. Denizlispor, Spor Toto 1. Ligin 22. haftasında Cumartesi günü Ankara'da karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı.

ANKARA (İHA) - A. Denizlispor, Spor Toto 1. Ligin 22. haftasında Cumartesi günü Ankara'da karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor, deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı. Haluk Ulusoy Tesislerinde Teknik Direktör Fatih Tekke nezaretinde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başlayıp, taktik çalışmayla sona erdi. Takımda sakatlıkları devam eden Ismail Aissati ve Hakan Çinemre ile ülkesinin milli takım kadrosunda bulunan Kevın Mayi, Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Yeşil siyahlılar yarın karayolu ile Ankara'ya giderek maç saatini beklemeye başlayacak. - DENİZLİ

Denizlispor, Ankaragücü maçına hazır

Denizlispor, Ankaragücü maçına hazır

Denizlispor, Ankaragücü maçına hazır

Denizlispor, Ankaragücü maçına hazır

Denizlispor, Ankaragücü maçına hazır

Denizlispor, Ankaragücü maçına hazır

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Denizlispor, Ankaragücü, Spor Toto, Ankara, Spor, Haber

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